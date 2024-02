Homem morre afogado após cair em rio em Mato Grosso

Um jovem identificado como Adriano Ferreira dos Santos, 33 anos, morreu após se afogar no rio Ronuro, que fica em um fazenda localizada a cerca de 120 km do município de Nova Ubiratã-MT. O rapaz afogou na segunda-feira (12) e o corpo foi encontrado nesta terça-feira (13).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz caiu no rio após uma possível crise convulsiva. O pai do Adriano informou que o filho fazia uso de bombinha asmática.

Quando os Bombeiros chegaram ao local o corpo já havia sido localizado.

A equipe realizou a remoção e ancoragem em local seguro e aguardou a chegada da Polícia Civil e Politec.