“Não dá para ficar fazendo economia em orçamento para atender o Samu”, diz vereadora sobre ambulâncias

A vereadora Marildes Ferreira apresentou um requerimento nesta quarta-feira (7), na Câmara Municipal, sobre a situação das ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Rondonópolis. Ela denuncia um sucateamento e afirma que o número de viaturas não é suficiente para atender a população do município. O assunto inclusive já foi debatido outras vezes, mas até agora não foi solucionado.

“Há vários dias eu recebi denúncias acerca da frota de ambulâncias do Samu. O Samu possui seis ambulâncias e só duas estão rodando. Eu indaguei a secretária de Saúde o porquê disso. Ela me respondeu que estava com problemas no orçamento e também com a empresa que faz a manutenção dessas viaturas. Não dá pra gente aceitar porque Samu é algo tripartite, vem recurso do governo federal, do governo estadual e do municipal. Não dá pra ficar fazendo economia em orçamento para atender o Samu. São ambulâncias que salvam vidas em uma cidade que tem mais de 250 mil habitantes, que tem acidente a cada cinco minutos”, disse a vereadora.

A vereadora que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara disse também que Rondonópolis já foi referência nacional em relação ao tempo resposta das viaturas. “O tempo de chamada e resposta de uma viatura do Samu não pode ultrapassar sete minutos, porque é para salvar vidas. O Samu hoje está gastando de 20 a 40 minutos para chegar no local do acidente. É culpa dos profissionais? Não! É porque não tem viatura para atender, porque enquanto uma viatura está no lugar, socorrendo uma vida, está faltando a outra. E sabe por que está faltando? Porque não estão dando manutenção à essas viaturas”, ressaltou.

O requerimento foi apresentado para cobrar explicações à secretária de Saúde e também ao prefeito José Carlos do Pátio sobre a quantidade de viaturas em funcionamento. “Eu quero saber em que condições estão essas viaturas, quanto de recurso está vindo para o Samu, porque são mais de R$ 85 milhões no ano. Também quero saber qual é a empresa que ganhou para fazer a manutenção das viaturas. Eu quero saber por que uma viatura de Samu, que tem uma marca nacional de fabricação, não tem a manutenção e vistoria sendo feitas pela própria empresa. Por que tem que ser empresa que ganhou licitação? Eu quero saber que empresa é essa, quanto ela está ganhando. Eu vou saber tudo, porque toda semana essas viaturas estão na manutenção, toda semana elas estão quebradas”, finalizou.

Em nota, a Secretaria de Saúde respondeu sobre o assunto:

No Samu, temos três viaturas na ativa, sendo duas de suporte básico e uma avançada. A Secretaria Municipal de Saúde já direcionou mais uma ambulância para atender o órgão, o que resulta em quatro viaturas rodando (três básicas e uma avançada). A Prefeitura Municipal já apresentou um pedido junto ao Governo Federal para aquisição de novas viaturas, em razão da grande demanda e principalmente a longa quilometragem percorrida diariamente. Estamos com uma viatura aguardando realização de manutenção, e uma outra que precisa de algumas peças por parte da seguradora, em razão de ter se envolvido em um acidente.