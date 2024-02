Rodovida | PRF inicia Operação Carnaval em todo o país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à 00h desta sexta-feira (09) a Operação Carnaval 2024. O conjunto de atividades que compreende a operação vai até 23h59min da quarta-feira de cinzas (14) e terá como foco o combate à combinação álcool e direção, uma das principais causas de sinistros em 2023. Na cobertura do período carnavalesco do ano passado, mais de dois mil motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica ou por recusarem fazer o teste do etilômetro, o popular “bafômetro”.

Para o feriado prolongado, tradicionalmente a PRF projeta um aumento na circulação de veículos nas rodovias federais, já que muitas pessoas optam por se deslocar para grandes centros de festejos ou até mesmo regiões mais afastadas, alvo dos que preferem momentos de mais tranquilidade. Pensando em alcançar a todos, a Polícia rodoviária Federal vai reforçar e distribuir estrategicamente o seu efetivo, que estará dedicado às ações de educação, policiamento e, principalmente, fiscalização em todo o país.

Além da fiscalização de alcoolemia, outras condutas também serão alvo da fiscalização dos policiais, como a realização de ultrapassagens em locais proibidos e o desrespeito aos limites de velocidade das vias. Da mesma forma, os agentes vão verificar os itens obrigatórios nos veículos, a exemplo do cinto de segurança, estado de conservação dos pneus, funcionamento do sistema de iluminação, componentes imprescindíveis para uma viagem segura.

De acordo com a PRF Neila Cardoso, chefe da Coordenação de Policiamento e Fiscalização, a Operação Carnaval 2024 requer uma atenção especial do órgão: “foi exigido da gestão da PRF um planejamento minucioso para a coordenação das ações nos dias de carnaval. Assim como orientamos nossas equipes para serem enfáticas no cunho educativo das abordagens, pedimos aos motoristas, passageiros e pedestres que adotem a prudência como norte de comportamento nas estradas. O trânsito, como espaço colaborativo, requer um esforço de todos os agentes envolvidos para a construção de um ambiente de paz e segurança”.

O Carnaval 2024 encerra a operação do calendário do Programa Rodovida 2023, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que prevê um conjunto de ações organizadas, coordenadas e integradas promovidas por órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), todas voltadas à segurança viária e redução dos sinistros de trânsito. No decorrer do programa, que segue até o próximo dia 18, tais ações já apresentaram resultados positivos: a redução na quantidade de sinistros graves na Operação Natal (hiperlink) e a queda no número de mortes durante a Operação Ano Novo (hiperlink).

Se for pegar a estrada, atente-se para algumas das principais orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes:

1- Revisão preventiva

Providenciar a checagem do automóvel mesmo para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado de conservação; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatórios, principalmente pneu estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de parabrisa e luzes do veículo.

2- Atenção redobrada

Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas.

3- Dias chuvosos

Para os dias chuvosos, a PRF orienta aos motoristas transitar com velocidade moderada, sempre à direita da via, acender os faróis (baixo), manter distância segura do outro veículo que segue à frente e evitar manobras e freadas bruscas. Procure um lugar considerado seguro fora da pista. Os acidentes que ocorrem sob chuva geralmente são provocados pela diminuição da visibilidade, falta de atenção ou velocidade incompatível.

4- Pausas para descanso

O condutor deve programar paradas a cada 3 horas. Quem se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da ‘hipnose rodoviária’, que pode diminuir a percepção da realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de reflexos e de força motora. Buscar evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco do motorista cometer erros.

5- Planejamento da viagem

O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai percorrer e das condições do tempo, pontos de parada, existência de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada. Não esquecer a documentação de identificação pessoal e a do veículo.

6- Cinto de segurança

Use sempre o cinto de segurança. Este equipamento é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Crianças devem viajar nos dispositivos de retenção de crianças, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).