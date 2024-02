Suspeito de agredir e atropelar companheira é preso pela Polícia Militar

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Militar por violência doméstica e ameaça, no começo da tarde desta terça-feira (27), em Várzea Grande-MT. O suspeito foi preso em flagrante, no bairro Souza Lima.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM que realiza rondas escolares recebeu informações sobre uma mulher, de 29 anos, que estaria escondida em uma escola municipal após ser agredida pelo seu companheiro.

No local, em contato com a vítima, os policiais notaram que ela estava com lesões visíveis pelo corpo. Para a PM, a mulher disse que estava em sua casa com o suspeito, quando iniciaram uma discussão por motivo fútil e o homem começou a agredi-la com socos, tapas e chutes pelo corpo.

A vítima também disse que fugiu de casa para pedir socorro, momento em que o agressor lhe seguiu e a atropelou com uma motocicleta. A mulher afirmou não ser a primeira vez que a situação ocorria e que temia por sua vida, pois o suspeito seria integrante de uma organização criminosa.

Os militares foram até a residência da vítima, encontraram o homem no local e deram voz de prisão ao agressor.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência. No local, foi identificado e cumprido um mandado de prisão em desfavor do suspeito pelo crime de tráfico de drogas.