GAP prende homem por tráfico de drogas e apreende pedras de pasta base de cocaína

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (14), no Centro, em Rondonópolis-MT.

As guarnições do Grupo de Apoio (GAP) realizavam o patrulhamento pela avenida Rui Barbosa, quando visualizaram o suspeito. O indivíduo escondeu rapidamente algo dentro de um colchão que estava do lado dele.

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 60,90 em dinheiro e 18 pedras de substância análoga à pasta base de cocaína.

A PM constatou que o indivíduo já possui duas passagens no ano de 2023 pelo crime de tráfico de entorpecentes.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.