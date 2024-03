Jovem de 19 anos é preso com 151 porções de pasta base em residência abandonada

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um jovem de 19 anos por tráfico ilícito de drogas, neste domingo (17), em Nossa Senhora do Livramento-MT. Com o suspeito, detido em um ponto de venda de entorpecentes, foram apreendidas 151 porções de pasta base.

Durante patrulhamento pelo bairro Santa Luzia, a equipe da Força Tática recebeu denúncias sobre uma residência próxima onde seria realizado o tráfico e uso de drogas na cidade.

Os militares se deslocaram ao endereço informado e se depararam com uma residência abandonada e o suspeito sentado em uma sofá, na frente da casa. O homem não resistiu aos chamados policiais e foi abordado. Os policiais encontraram seis porções de pasta base e R$ 60 em dinheiro.

Diante do flagrante com o homem, os policiais continuaram as buscas, encontrando o restante das drogas embaixo do mesmo sofá onde o suspeito foi abordado. Também no local foi encontrado o restante do dinheiro do tráfico, totalizando R$ 422.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia mais próxima, sendo entregue à Polícia Judiciária Civil após registro do boletim de ocorrência.