Polícia Civil prende quatro envolvidos em sequestro, homicídio e ocultação de cadáver

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de General Carneiro, cumpriu na manhã da última quinta-feira (29), nove ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, em mais uma fase da Operação Erga Omnes, com foco na investigação e repressão de crimes praticados por facções criminosas no estado de Mato Grosso.

As ordens judiciais, sendo quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão, foram expedidos com base em investigações de inquérito policial, instaurado na Delegacia de General Carneiro, que apura os crimes de sequestro, cárcere privado, homicídio e ocultação de cadáver da vítima Heli Alves de Abreu, de 49 anos.

A vítima foi sequestrada no dia 04 de dezembro de 2023, no município de General Carneiro, sendo a sua motocicleta encontrada carbonizada no dia seguinte (05), no município de Barra do Garças.

As investigações apontaram vítima teve a morte decretada e executada por membros de uma facção criminosa. Segundo o apurado, a vítima comprava e revendia entorpecentes do grupo criminoso, porém acabou se envolvendo com uma facção criminosa rival, passando a comprar e comercializar drogas de outros fornecedores, que tentavam se instalar em General Carneiro.

Com base nos elementos levantados durante as investigações e com a identificação dos envolvidos no crime, o delegado Pablo Borges Rigo representou pelos mandados de prisão e busca e apreensão dos suspeitos, que foram deferidos pela Justiça.

As ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de General Carneiro e Primavera do Leste, em Mato Grosso e na cidade de Coxim, em Mato Grosso do Sul. As investigações seguem em andamento para localização do corpo da vítima.