Ação integrada das forças de segurança estaduais e federais desmonta garimpo ilegal em terras indígenas

A operação integrada Ouro Viciado, realizada no último domingo (14) por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Exército, Funai, Força Nacional e equipes da unidades estaduais Gefron e Ciopaer, desmontou um garimpo ilegal na terra indígena Sararé, município de Pontes e Lacerda-MT.

Na ação, 22 pás-carregadeiras, 39 motores estacionários, duas britadeiras, duas bombas d’água e um gerador de energia foram destruídos. Esses equipamentos, de acordo com a apuração da Polícia Federal, operavam ilegalmente e causavam danos ao meio ambientes em área de reserva onde a exploração mineral não é permitida.

Além de equipes do Grupo Especial de Fronteira(Gefron) de Mato Grosso, o Governo do Estado empregou uma aeronave do Centro de Operações Aéreas de Mato Grosso (Ciopaer) e uma da PRF, além de embarcações, para transporte das equipes às áreas de interesse operacional.

Os policiais permaneceram por três dias fazendo barreiras nas principais vias de acesso à terra indígena e incursões em áreas de mata e outros pontos atingidos pelo exploração e presença de garimpeiros na região. As investigações são de competência da Polícia Federal.