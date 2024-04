Corpo do terceiro motorista de aplicativo é encontrado em Mato Grosso

O corpo de Nilson Nogueira, de 42 anos, motorista de aplicativo desaparecido desde sábado (13), foi encontrado no distrito de Bonsucesso, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, nesta terça-feira (16). Na segunda-feira (15), os corpos de Elizeu Rosa Coelho, de 58 anos, e Marcio Rogerio Carneiro, de 34 anos, foram encontrados também em Várzea Grande.

Os motoristas haviam desaparecido entre os dias 11 a 14 deste mês após saírem para trabalhar. Os veículos das vítimas já tinham sido localizados pela polícia. Um jovem de 20 anos foi preso e dois adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos suspeitos de envolvimentos nos assassinatos. Em interrogatório na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá (DHPP), eles confessaram friamente a execução dos crimes e indicaram os locais onde ocultaram os corpos das vítimas. Os três foram presos próximos à UPA do bairro Cristo Rei.

Os três veículos utilizados pelos motoristas foram localizados na cidade de Várzea Grande. O Fiat Palio e o Ônix estavam na mesma região de Várzea Grande onde foi encontrado o primeiro, abandonados para possivelmente serem ‘esfriados’ – ação costumeira no roubo ou furto quando os criminosos deixam os veículos em algum local durante um tempo, para verem se são rastreáveis.

Análise de imagens de câmeras de segurança, entre outras diligências realizadas pela DHPP, possibilitaram a identificação de três suspeitos que foram vistos próximos do carro da primeira vítima, no Cristo Rei.

Eles estavam com as mesmas roupas em que apareceram nas imagens das câmeras. Ao serem abordados, perto da UPA do Cristo Rei, o trio confessou os crimes e apontou onde estavam os corpos de duas vítimas.

“As diligências ininterruptas ocorreram desde sábado, quando a equipe recebeu a comunicação do primeiro desaparecimento, e empreendeu diligências durante o final de semana, continuando nesta segunda feira, com a indicação de mais dois desaparecidos. Redobramos os esforços que culminaram com a prisão de um maior e dois menores, que confessaram os crimes”, explicou o delegado Olímpio da Cunha Fernandes Jr.

Os três foram encaminhados no fim da noite de segunda-feira à sede da DHPP, interrogados e autuados em flagrante pelos crimes e atos infracionais análogos, respectivamente, a roubo majorado pelo concurso de pessoas, por restringindo a liberdade das vítimas, grave ameaça com emprego de arma branca e resultado morte em decorrência da violência e ocultação de cadáver das vítimas. O adulto responderá ainda por corrupção de menores.