Cuidadora e a filha são presas após agredirem menino autista; câmera flagrou

Duas mulheres foram detidas nesta terça-feira (9), em Sorriso, após serem flagradas agredindo uma criança autista em via pública. Câmeras de segurança do comércio na área central da cidade registraram o crime.

A Delegacia da Polícia Civil recebeu a informação de que a criança, que tem transtorno do espectro autista, foi agredida pelas duas mulheres, uma delas a cuidadora do menor e a outra, sua filha.

Após agredir o menino de nove anos, as duas mulheres fugiram do centro da cidade, em um veículo Prisma. Diante da denúncia, a equipe do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência fez diligências e, com base nas imagens de câmeras de segurança do comércio, conseguiu identificar e localizar o veículo das suspeitas estacionado na avenida Brasil.

As mulheres, de 61 e 37 anos, admitiram aos policiais as agressões e ambas foram encaminhadas à Delegacia de Sorriso, onde foram autuadas em flagrante pelo crime de lesão corporal majorada por ter sido cometida contra criança com deficiência.