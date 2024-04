Empresário Paulo Backes assume diretório municipal do Republicanos em Rondonópolis

Paulo Backes, jovem empresário no segmento atacadista e distribuidor, que foi empossado Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Mato Grosso – SINCAD MT, em janeiro de 2022 e está Conselheiro da Fecomercio/MT desde fevereiro 2022 , vem se revelando grande articulador político, isso porque, desde que assumiu o diretório municipal do partido Republicanos, tem conseguido desempenhar um trabalho de colheita entre os filiados e, ainda, agregar nomes de peso ao partido.

Como presidente do SINCAD/MT, Backes, em parceria com outras entidades importantes, realizou a ExpoEcos/2023, a maior feira de negócios do setor atacadista e distribuidor no Centro Oeste, movimentando mais de 70 milhões de reais em 3 dias de evento, superando todas as expectativas.

Já no Republicanos, que tem Adilton Sachetti a frente do diretório estadual, Paulinho, como é conhecido por todos, tem sido um apoio de peso, fortalecendo o partido especialmente nesse período, que foi a formação da chapa de vereadores.

Com importantes nomes, inclusive do vereador com mandato, que vem para reeleição, Marisvaldo Gonçalves, do ex-secretário de desenvolvimento econômico, Alexsandro Silva, ex-secretária de saúde, Izalba Albuquerque e outros, Paulinho conseguiu compor no grupo a força da juventude com a experiência dos que já possuem bagagem na política municipal e garante que vão fazer bonito nas eleições parciais.