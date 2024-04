Mais de 2,6 mil vagas de emprego são disponibilizadas pelo Sine-MT nesta semana

Supervisor de logística, atendente de telemarketing e operador de empilhadeira são algumas das oportunidades de emprego divulgadas nesta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Ao todo estão disponíveis 2.664 oportunidades nos 35 postos de atendimento instalados, em 31 municípios de Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande são 33 novas oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Entre elas estão 41 vagas para pedreiro, 27 vagas para servente de obras, 25 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias, 22 vagas para auxiliar de linha de produção, 20 vagas para motorista de automóveis, 13 vagas para auxiliar de armazenamento, 12 vagas para vendedor interno, sete vagas para carpinteiro, quatro vagas para operador de caixa, três vagas para operador de empilhadeira, duas vagas para ajudante de padaria, duas vagas para assistente de engenharia (construção civil), duas vagas para oficial de manutenção predial, uma vaga para motofretista, uma vaga para supervisor de logística e uma vaga para técnico de edificações.

Ainda em Cuiabá e Várzea Grande, são ofertadas dez vagas para Pessoa Com Deficiência (PCD), sendo sete para auxiliar de limpeza e uma vaga para cada área: operador de telemarketing receptivo, operador de vendas (lojas) e atendente de bar.

O município de Diamantino (183 km de Cuiabá) divulgou 517 oportunidades nesta semana. São 200 vagas para operador de processo de produção, 150 vagas para retalhador de carne, 100 vagas para desossador, 15 vagas para motorista de carreteiro, dez vagas para operador de empilhadeira, oito vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, quatro vagas para servente de obras, duas vagas para cozinheiro geral, duas vagas para pintor de alvenaria, uma vaga para motorista de caminhão-basculante, uma vaga para churrasqueiro e uma vaga para criador de aves.

A unidade de Primavera do Leste (239 km de Cuiabá) divulgou 245 oportunidades profissionais nesta semana. São 65 vagas para auxiliar de expedição, 50 vagas para trabalhador da avicultura de postura, 15 vagas para vendedor em domicílio, 15 vagas para corretor de imóveis, 12 vagas para auxiliar de limpeza, nove vagas para vendedor de serviços, cinco vagas para coletor lixo, duas vagas para zelador, duas vagas para pintor de automóveis, duas vagas para contador, duas vagas para montador de móveis, uma vaga para auxiliar de mecânico, uma vaga para almoxarife e uma vaga para atendente balconista.

Em Sinop-MT outras oportunidades foram disponibilizadas. Entre elas, 30 vagas para auxiliar de linha de produção, 21 vagas para consultor de vendas, 17 vagas para pedreiro, 10 vagas para monitor alunos, 10 vagas para servente de pedreiro, oito vagas para vendedor pracista, sete vagas para operador de caixa, sete vagas para armador de ferros, cinco vagas para assistente administrativo, cinco vagas para atendente de telemarketing, três vagas para auxiliar de manutenção predial, duas vagas para técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação, duas vagas para lavador de ônibus, uma vaga para caseiro, uma vaga para motorista de ônibus urbano e uma vaga para gerente comercial.

As vagas ofertadas pela Rede Sine são diárias e a todo momento novas oportunidades são cadastradas. A lista completa e atualizada pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas oferecidas diariamente.

Os interessados devem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais e comprovante de residência. Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

No posto do Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping, o horário de funcionamento é das 10h às 18h.

Confira a relação das vagas de emprego em anexo.

PAINEL DE VAGAS 15.04.2024 Todas as Unidades SINE MT.pdf