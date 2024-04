Mesmo fora de casa, Cuiabá conquista campeonato mato-grossense pela 13ª vez

Mesmo com o apoio da torcida e com o Estádio Engenheiro Luthero Lopes lotado, o União Esporte Clube foi derrotado pelo Cuiabá Esporte Clube. O Dourado se sagrou campeão mato-grossense de futebol pela 13ª vez neste sábado (06) após vencer a partida por 1×0. No primeiro jogo, disputado na Arena Pantanal, o time da capital também venceu por 1×0.

Logo no início do segundo jogo da decisão, o Cuiabá abriu o placar aos 24 minutos com gol do atacante Clayson.

Pela terceira temporada consecutiva, Cuiabá e União decidiram o título do Campeonato Mato-grossense. Com a vitória em 2024, o Dourado conquistou o tetracampeonato consecutivo, feito inédito na história do clube.

É a 13ª vez que o time rondonopolitano conquista o vice-campeonato mato-grossense. O colorado foi campeão estadual apenas em 2010.