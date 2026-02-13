 
VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA

Motociclista morre em acidente com carreta na BR-364; veja o momento da colisão

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis

Laíne Macário
Por Laíne Macário
Imagem: Acidente fatal na BR 364 Motociclista morre em acidente com carreta na BR-364; veja o momento da colisão
Acidente fatal na BR-364 – Foto: Você Repórter

A Nova Rota do Oeste foi acionada nesta sexta-feira (13) após uma colisão lateral envolvendo uma carreta e uma motocicleta no km 272 da BR-364, no município de Jaciara.

De acordo com as informações repassadas pela concessionária, a equipe de resgate esteve no local e constatou o óbito do motociclista ainda na rodovia. Até o momento, a vítima não foi identificada oficialmente pelas autoridades competentes.

Um vídeo mostra o momento em que a vítima foi encurralada entre duas carretas.

Em razão dos trabalhos de perícia e remoção dos veículos, o tráfego permanece interditado no sentido sul da rodovia, com a orientação para que os motoristas redobrem a atenção e busquem rotas alternativas sempre que possível.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

