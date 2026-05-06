Prazo para regularizar título de eleitor termina hoje; eleitores devem se organizar

Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para regularização do título de eleitor em Rondonópolis (MT). Os cartórios eleitorais atendem até às 18h, e a orientação é que os eleitores se organizem para evitar horários de pico e possíveis filas.

Como o atendimento ocorre em horário comercial, mesmo com a ampliação até o início da noite, quem trabalha deve se programar para conseguir comparecer dentro do prazo e garantir o atendimento.

Quem precisa emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências deve procurar um dos cartórios ainda hoje. Após o prazo, não será mais possível fazer alterações para participar das eleições de 2026.

Para o atendimento, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho. Também é exigido comprovante de residência em casos de primeira via ou transferência de domicílio. O título antigo, caso o eleitor possua, pode ajudar na localização do cadastro, mas não é obrigatório.

A orientação da Justiça Eleitoral é que os eleitores procurem os cartórios o quanto antes, já que o prazo se encerra hoje e não será prorrogado.

Onde regularizar em Rondonópolis:

10ª Zona Eleitoral – Av. Presidente Kennedy, 1845 – Vila Marinópolis

46ª Zona Eleitoral – Rua Benjamin Duarte, nº 1165 – Vila Operária

Os eleitores também podem buscar informações e acessar alguns serviços por meio do site do TRE-MT.