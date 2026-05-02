2ª Corrida da Justiça e Cidadania vai destinar recursos ao Centro Louis Braille em Rondonópolis

A 2ª Corrida da Justiça e Cidadania de Rondonópolis (MT) vai destinar parte dos recursos arrecadados com as inscrições ao Centro de Reabilitação Louis Braille, instituição que atende pessoas com deficiência visual no município.

Promovido pelo Fórum de Rondonópolis, o evento será realizado nos dias 15 e 16 de agosto e terá provas para adultos e crianças. Segundo a organização, a iniciativa busca unir prática esportiva e ações sociais.

Fundado em 1983, o Centro Louis Braille atende atualmente cerca de 230 alunos, desde bebês até idosos com mais de 80 anos. A maioria dos atendidos é formada por pessoas em situação de vulnerabilidade social. A instituição oferece atividades voltadas à inclusão e autonomia, como ensino do sistema Braille, informática assistiva, orientação de mobilidade, música, teatro, atividades físicas e projetos terapêuticos.

Segundo a diretora da instituição, Andréia Damasceno Rodrigues, os recursos arrecadados na corrida serão utilizados na construção de uma sala de fisioterapia.

“Somos uma instituição filantrópica e buscamos parcerias para manter nossos atendimentos. Os recursos da corrida serão destinados à construção de uma sala de fisioterapia, que vai atender crianças, adultos e idosos em reabilitação. É uma necessidade urgente”, destacou.

A coordenadora do evento e diretora do Fórum de Rondonópolis, juíza Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, explicou que a iniciativa vai além da prática esportiva e tem foco social.

A programação deste ano também contará com a 1ª Corrida Kids da Justiça e Cidadania, marcada para o dia 15 de agosto. A expectativa é reunir cerca de 250 crianças entre 2 e 12 anos, incluindo participantes de projetos sociais do município.

Já a 2ª Corrida da Justiça e Cidadania acontece no dia 16 de agosto e deve reunir aproximadamente 800 corredores e mais de mil participantes. A prova terá categorias voltadas ao público geral, servidores do Fórum, forças de segurança pública e também moradores em situação de rua.

As inscrições para a corrida seguem abertas e podem ser feitas de forma online até o preenchimento do limite técnico de vagas disponibilizadas pela organização.

Links de inscrição: