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Cacique Raoni, de 93 anos, segue internado em UTI de hospital em Mato Grosso

Líder indígena passará por exames para tratar complicações pulmonares e pneumonia

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: R7
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Imagem: CACIQUE RAONI Cacique Raoni, de 93 anos, segue internado em UTI de hospital em Mato Grosso
Cacique Raoni Metuktire, líder indígena brasileiro da etnia caiapó – Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O cacique Raoni Metuktire, de 93 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Sinop (MT). O líder indígena enfrenta tratamento para pneumonia e complicações decorrentes da doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele passou mal no início da semana passada e deverá realizar novos exames nos próximos dias para monitoramento clínico.

Raoni é uma figura reconhecida mundialmente por sua defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Recentemente, ele foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito pelo Estado brasileiro. A internação ocorre enquanto o cacique continua a ser uma voz ativa nas questões ambientais globais.

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