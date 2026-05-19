Cacique Raoni, de 93 anos, segue internado em UTI de hospital em Mato Grosso

O cacique Raoni Metuktire, de 93 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Sinop (MT). O líder indígena enfrenta tratamento para pneumonia e complicações decorrentes da doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele passou mal no início da semana passada e deverá realizar novos exames nos próximos dias para monitoramento clínico.

Raoni é uma figura reconhecida mundialmente por sua defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Recentemente, ele foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito pelo Estado brasileiro. A internação ocorre enquanto o cacique continua a ser uma voz ativa nas questões ambientais globais.