Abandonada em 2024, obra no João Bosco Burnier vai ser concluída por Cláudio Ferreira

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, informou nesta segunda-feira (04) a retomada das obras da área de lazer do bairro João Bosco Burnier, na região da Vila Operária, que estavam paradas desde 2024. Ele esteve verificando pessoalmente o estado da estrutura deixada sem conclusão pela gestão anterior.

O gestor observou que essa obra abandonada era o retrato que a gestão atual herdou em janeiro de 2025. “Isso é uma vergonha, é resultado de politicagem, de falta de planejamento; é irresponsabilidade com o dinheiro público. Em 2024, Rondonópolis era a cidade que mais tinha obras paradas em todo o estado de Mato Grosso”, analisou sobre a situação.

Cláudio Ferreira criticou que essa falta de planejamento ocasiona prejuízo e desperdício do dinheiro público, não podendo ser tolerada. “Isso só aconteceu por falta de planejamento. Queriam fazer muita coisa de uma vez só e não tinha recursos suficientes. Isso a gente chama de politicagem: começar as coisas sem planejar, sem recursos, sem pensar no custeio – e deu no que deu”, reforçou.

A construção da área de lazer do João Bosco Burnier foi licitada em 2023 e paralisada em 2024, com estruturas todas por fazer. Conforme o prefeito, o quadro de Rondonópolis como campeã em obras paradas em Mato Grosso ficou para trás, com um trabalho pautado em responsabilidade, planejamento e na continuidade aos projetos inacabados.

A retomada dessa obra, que vai ocorrer dentro das próximas semanas, contempla finalização da quadra poliesportiva, playground, quadra de areia, área de convivência, calçada na área externa e plantio das árvores.