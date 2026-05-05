Agora MTDestaquesAbandonada em 2024, obra no João Bosco Burnier vai ser concluída por...
DestaquesNotíciasRondonópolis
ÁREA DE LAZER

Abandonada em 2024, obra no João Bosco Burnier vai ser concluída por Cláudio Ferreira

A retomada dessa obra, que vai ocorrer dentro das próximas semanas, contempla finalização da quadra poliesportiva, playground, quadra de areia, área de convivência, calçada na área externa e plantio das árvores

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: Gcom
VIA

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, informou nesta segunda-feira (04) a retomada das obras da área de lazer do bairro João Bosco Burnier, na região da Vila Operária, que estavam paradas desde 2024. Ele esteve verificando pessoalmente o estado da estrutura deixada sem conclusão pela gestão anterior.

Imagem: WhatsApp Image 2026 05 05 at 18.22.38 Abandonada em 2024, obra no João Bosco Burnier vai ser concluída por Cláudio Ferreira
Retomada das obras no João Bosco Burnier. Foto – Marcos Miraglia

O gestor observou que essa obra abandonada era o retrato que a gestão atual herdou em janeiro de 2025. “Isso é uma vergonha, é resultado de politicagem, de falta de planejamento; é irresponsabilidade com o dinheiro público. Em 2024, Rondonópolis era a cidade que mais tinha obras paradas em todo o estado de Mato Grosso”, analisou sobre a situação.

Cláudio Ferreira criticou que essa falta de planejamento ocasiona prejuízo e desperdício do dinheiro público, não podendo ser tolerada. “Isso só aconteceu por falta de planejamento. Queriam fazer muita coisa de uma vez só e não tinha recursos suficientes. Isso a gente chama de politicagem: começar as coisas sem planejar, sem recursos, sem pensar no custeio – e deu no que deu”, reforçou.

A construção da área de lazer do João Bosco Burnier foi licitada em 2023 e paralisada em 2024, com estruturas todas por fazer. Conforme o prefeito, o quadro de Rondonópolis como campeã em obras paradas em Mato Grosso ficou para trás, com um trabalho pautado em responsabilidade, planejamento e na continuidade aos projetos inacabados.

A retomada dessa obra, que vai ocorrer dentro das próximas semanas, contempla finalização da quadra poliesportiva, playground, quadra de areia, área de convivência, calçada na área externa e plantio das árvores.

 

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas