Rapaz resgatado após três dias preso em carro capotado na MT-459 deve passar por cirurgia para amputar a perna

O jovem Édson Barbosa Cândido, de 19 anos, resgatado com vida após passar cerca de três dias preso às ferragens de um veículo capotado na MT-459, nas proximidades de Pedra Preta (MT), teve o estado de saúde atualizado na tarde desta terça-feira (5) pela família.

Segundo informações repassadas pela mãe para nossa equipe de reportagem, o quadro clínico é considerado grave. O jovem que está internado no Hospital Regional desde o momento do resgate, foi encaminhado para cirurgia no final da tarde de hoje, por volta das 17h onde deve passar por dois procedimentos cirúrgicos, incluindo a amputação de uma das pernas, devido à gravidade dos ferimentos.

Ainda conforme a família, Édson apresenta infecção severa, que já comprometeu órgãos como rins e fígado pela desidratação. Após a cirurgia, ele deve ser encaminhado para UTI, onde seguirá sob tratamento intensivo da equipe médica.

A situação delicada é consequência do tempo em que o jovem permaneceu preso no veículo. A picape ficou sobre a perna dele durante aproximadamente três dias, provocando fratura exposta e agravamento do quadro. No momento do resgate, já era possível perceber que o membro apresentava coloração escura, indicando comprometimento grave dos tecidos.

Apesar da gravidade, a família informou que a equipe médica trabalha com rapidez para salvar a vida do jovem e garantir as melhores condições possíveis de recuperação após o trauma. O caso segue sendo acompanhado, e novas atualizações podem ser divulgadas a qualquer momento.

Relembre o caso: