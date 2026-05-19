Cláudio Ferreira apresenta caminhonete Hilux 0km a ser sorteada no IPTU Premiado 2026

A Prefeitura de Rondonópolis trabalha para oferecer oportunidades e reconhecimento para quem acredita na cidade e ajuda para que ela siga avançando. O prefeito Cláudio Ferreira anunciou a premiação do campanha IPTU Premiado 2026, que inclui 1 caminhonete Hilux 0km, 10 motos Honda 0km e 10 geladeiras frost free.

Após adquirida pelo Município, a caminhonete foi recebida e apresentada nesta terça-feira (19) pelo prefeito à população. Segundo Cláudio Ferreira, a premiação como incentivo ao pagamento do IPTU faz parte do novo conceito da administração municipal em Rondonópolis, de fazer o melhor para os contribuintes em todas as áreas.

O prefeito repassa que essa premiação é mais uma mostra que os moradores podem esperar tudo do bom e do melhor em tudo que a gestão for fazer e entregar. Ele ressalta que a administração não pode fazer tudo, mas que é possível fazer uma cidade mais bonita, mais eficiente, mais próspera e com mais oportunidades para todos.

Resultado desse atrativo e das ações junto à sociedade, Cláudio lembrou que o Município vem observando um aumento na arrecadação própria, incluindo de IPTU, considerando que os contribuintes sentem mais confiança e pagam mais seus impostos ao verem que os recursos estão sendo bem investidos e o trabalho vem sendo feito com seriedade.

Além disso, o gestor destaca a inovação na gestão municipal ao oferecer ao contribuinte uma premiação tão expressiva. “A nossa gestão é uma gestão disruptiva. Temos enfrentado algumas dificuldades, justamente porque temos coragem de inovar e enfrentar os problemas crônicos. Se procrastinamos, os problemas ficam maiores”, avaliou.

Conforme o regulamento, podem participar da campanha os contribuintes (pessoas físicas) que tiverem o IPTU referente ao exercício de 2026 quitado integralmente e também não possuírem qualquer débito tributário ou não tributário junto ao Município vencido e não pago, inscrito ou não em Dívida Ativa, vinculado ao seu CPF.

As guias do IPTU 2026 podem ser obtidas pela internet através do link:

GUIA DO IPTU 2026