‘Rolezinho do grau’ termina com perseguição, dois motociclistas detidos e motos apreendidas pela PM

Durante patrulhamento na tarde desta segunda-feira (13), policiais militares do GAP Moto, do 5º Batalhão da Polícia Militar, detiveram dois jovens por direção perigosa, desobediência e condução de veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos fundos de um Condomínio localizado na Vila Aurora em Rondonópolis.

Segundo informações repassadas pelo cabo Do Monte, a equipe realizava rondas pela região quando flagrou vários motociclistas realizando manobras perigosas, conhecidas como “grau”, empinando as motocicletas em via pública.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os motociclistas tentaram fugir, desobedecendo às ordens de parada. Um dos suspeitos interrompeu a fuga ao notar o cerco policial e foi abordado no local. O outro continuou a tentativa de escapar, percorrendo diversas ruas em alta velocidade e colocando em risco a própria vida e a de terceiros, sendo alcançado pouco depois pelos militares.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que as duas motocicletas circulavam sem placas de identificação, prática frequentemente utilizada para dificultar a identificação de infratores durante ações policiais. Em revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

Questionados, os dois condutores admitiram que não possuíam CNH. Após consulta, os militares identificaram os veículos como uma Honda CG 160 Start preta, ano/modelo 2024, e uma Honda CG 160 Start prata, ano/modelo 2023/2024.

Os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia. As motocicletas foram identificadas, fotografadas, apreendidas e entregues na delegacia para as providências legais.