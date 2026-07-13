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VILA AURORA

‘Rolezinho do grau’ termina com perseguição, dois motociclistas detidos e motos apreendidas pela PM

Os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia. As motocicletas foram identificadas, fotografadas, apreendidas e entregues na delegacia para as providências legais

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
Via: Gustavo Sabino / TV Cidade Record

Durante patrulhamento na tarde desta segunda-feira (13), policiais militares do GAP Moto, do 5º Batalhão da Polícia Militar, detiveram dois jovens por direção perigosa, desobediência e condução de veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos fundos de um Condomínio localizado na Vila Aurora em Rondonópolis.

Imagem: Cabo PM do Monte 'Rolezinho do grau' termina com perseguição, dois motociclistas detidos e motos apreendidas pela PM
Cabo PM Do Monte – Foto: Gustavo Sabino | TV Cidade Record

Segundo informações repassadas pelo cabo Do Monte, a equipe realizava rondas pela região quando flagrou vários motociclistas realizando manobras perigosas, conhecidas como “grau”, empinando as motocicletas em via pública.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os motociclistas tentaram fugir, desobedecendo às ordens de parada. Um dos suspeitos interrompeu a fuga ao notar o cerco policial e foi abordado no local. O outro continuou a tentativa de escapar, percorrendo diversas ruas em alta velocidade e colocando em risco a própria vida e a de terceiros, sendo alcançado pouco depois pelos militares.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que as duas motocicletas circulavam sem placas de identificação, prática frequentemente utilizada para dificultar a identificação de infratores durante ações policiais. Em revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

Imagem: Motos apreendidas pelo GAP 'Rolezinho do grau' termina com perseguição, dois motociclistas detidos e motos apreendidas pela PM
Motos apreendidas pelo GAP – Foto: Gustavo Sabino | TV Cidade Record

Questionados, os dois condutores admitiram que não possuíam CNH. Após consulta, os militares identificaram os veículos como uma Honda CG 160 Start preta, ano/modelo 2024, e uma Honda CG 160 Start prata, ano/modelo 2023/2024.

Os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia. As motocicletas foram identificadas, fotografadas, apreendidas e entregues na delegacia para as providências legais.

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