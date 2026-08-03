SUNAUTO destaca linha RAM na Exposul com condições especiais e foco no agronegócio

A 52ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso (Exposul) segue movimentando o Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias em Rondonópolis, até o dia 9 de agosto. Entre os expositores, a SUNAUTO, concessionária representante da RAM apresenta ao público sua linha de picapes voltadas ao agronegócio, trabalho pesado e também ao segmento premium.

No estande, os visitantes podem conhecer de perto os principais modelos da marca, que se destacam pela combinação de força, capacidade de carga, tecnologia e conforto. A empresa também oferece atendimento especializado para produtores rurais, empresários e consumidores que buscam veículos de alta performance.

Segundo o gerente de Marketing da SUNAUTO, Everson Fernandes, a Exposul representa uma oportunidade estratégica para fortalecer o relacionamento com o público do agronegócio e entender as necessidades dos clientes.

“Na Exposul você tem uma conexão muito maior com o setor do agro, com produtores e pecuaristas. Trazer esse público para o estande fortalece o relacionamento e cria um vínculo maior, o que favorece os negócios. Além disso, conseguimos entender a real necessidade de cada cliente e direcioná-lo ao produto que realmente vai atender sua demanda”, destacou.

Everson também ressaltou o crescimento da procura por picapes full size na região de Rondonópolis. Segundo ele, o mercado passou por mudanças nos últimos anos, ampliando o espaço para veículos de maior porte.

Durante a feira, a concessionária preparou condições exclusivas para quem deseja adquirir uma picape RAM. Conforme o gerente, os visitantes encontrarão descontos especiais, valorização do veículo usado e facilidades de financiamento.

O consultor de vendas Claudinei Persch também reforçou que a participação da SUNAUTO na Exposul aproxima a concessionária dos clientes e permite apresentar toda a tecnologia, desempenho e robustez da linha RAM, além de esclarecer dúvidas e oferecer atendimento personalizado aos visitantes interessados.

Durante a feira, a concessionária preparou condições exclusivas para quem deseja adquirir uma picape RAM. Conforme o gerente, os visitantes encontrarão descontos especiais, valorização do veículo usado e facilidades de financiamento.

“Na Exposul teremos descontos específicos para a feira. A linha RAM parte de R$ 199.990, com valores que variam conforme o modelo. Além disso, oferecemos valorização do usado e condições exclusivas tanto para financiamento quanto para prazos de pagamento”, afirmou.

A SUNAUTO convida o público a visitar seu estande durante a Exposul para conhecer de perto os modelos da marca, aproveitar as condições especiais da feira e conferir as novidades preparadas para o maior evento agropecuário do sul de Mato Grosso.