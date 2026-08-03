Polícia Federal contrata por R$ 1,5 milhão tecnologia de proteção contra drones

A Polícia Federal contratou por R$ 1,5 milhão um sistema de proteção contra drones, o chamado C-UAS (Sistema de Contramedidas contra Aeronaves Não Tripuladas, ou Counter Unscrewed Aerial Systems, em inglês). O objetivo da corporação é garantir a segurança de dignitários, testemunhas e proteger as instalações da Polícia Federal no Brasil. O contrato vale até 2031.

Este ano, o órgão também abriu processo de registro de preços no valor de R$ 72,9 milhões para aquisição de uma arma portátil de neutralização de drones.

Conforme revelado pelo R7, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), responsável pela segurança do presidente Lula, abateu cerca de 128 drones por dia.

No total, até fevereiro foram registrados 6.444 equipamentos invadindo o espaço aéreo das residências oficiais da Presidência da República e da Vice-presidência, além do local de trabalho de Lula, o Palácio do Planalto.

Em 2025, 36 mil drones foram abatidos, ou seja, um drone a cada 14 minutos.