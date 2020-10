Vigilante morre ao atravessar a rua para falar com colega em Cuiabá

O trânsito de Mato Grosso deixou mais uma vítima fatal na noite desta terça-feira (13). O vigilante Eduildo Ferreira de Souza, de 48 anos, morreu atropelado na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá-MT.

Segundo informações, a vítima foi atingida no momento em que tentava atravessar a movimentada via de trânsito. O segurança, que é natural da cidade de Paranatinga, estava indo ao encontro de um colega de profissão que trabalhava na mesma região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local do acidente e constatou o óbito do vigilante.

A Perícia Oficial Técnica encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).