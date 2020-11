Suspeito morto em assalto continua sem identificação no IML

O corpo do homem, morto na tarde de ontem (05), durante uma tentativa de assalto em uma loja localizada na região central de Rondonópolis, continua sem identificação no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações da Politec, trata-se de um cadáver de 1,78 cm de altura, cabelos pretos e crespos, olhos castanhos claros. Além disso, possui tatuagem de coração no braço esquerdo, já no antebraço existe uma tatuagem com as letras B e D, e mais uma tatuagem de uma estrela no ombro esquerdo. A vítima também estava com um cordão de metal com uma Estrela de Davi.

Ainda segundo a Perícia Oficial e identificação Técnica, familiares ou outras pessoas que tiverem alguém desaparecido, podem entrar em contato com a Gerência de Medicina legal de Rondonópolis pelo telefone de plantão (66) 99994-5822.

O corpo permanece durante 30 dias na câmara fria, aguardando o reconhecimento, após esse período, se não for identificado, será sepultado nas condições de indigente.