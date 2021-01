Após matéria do AgoraMT, mãe encontra filha desaparecida

A menor de idade Maria Steffane da Silva Santos, de apenas 17 anos, desaparecida desde o último dia 11, foi encontrada pela família. Ela estava em uma residência no bairro Padre Lothar e as pessoas com quem ela estava entraram em contato com a mãe da menor após lerem a reportagem do Portal AgoraMT.

Segundo a mãe da menor, Marinita da Silva Santos, momentos após a publicação da matéria falando do desaparecimento de sua filha, um homem entrou em contato com ele, via telefone, informando que maria Steffane estaria em sua residência.

A mãe já teria inclusive conversado por telefone com a menor e já estava indo ao encontro dela, no momento em que essa matéria estava sendo fechada.