Município reclama de lentidão em sistema do MS que registra dados da vacinação

A lentidão para a inclusão de dados no sistema do Ministério da Saúde está causando problemas na interpretação dos dados sobre a campanha de vacinação realizada em Rondonópolis. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, que negou hoje (14) ter em estoque quase 11 mil doses de vacinas contra a Covid-19.

Em nota encaminhada ao portal AGORAMT, a Secretaria explica que a campanha está em andamento e os dados são dinâmicos. “Só ontem foram aplicadas mais de 1.900 doses de vacina, incluindo a primeira dose para idosos com 63 anos e a segunda para quem tem 75 anos ou mais”, informa.

Hoje o município está vacinando os moradores com 62 anos e também oferta a segunda dose para os idosos acima dos 74 anos. Os números da vacinação são incluídos no banco de dados do Ministério da Saúde no final do dia.

“Há uma demora na atualização desses dados por causa da lentidão no sistema do Ministério da Saúde. Isso faz com que os dados disponíveis para consulta estejam defasados em relação à realidade”.

A Secretaria de Saúde afirma que as vacinas da primeira dose são aplicadas assim que chegam ao município e que há uma reserva para a segunda dose dos idosos.

A reportagem apurou também que aumentou nos últimos dias a abstenção no comparecimento para a segunda dose. Os números oficiais estão sendo apurados e devem ser divulgados ainda hoje.