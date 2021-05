Quadrilha especializada em usar drones para levar itens na Mata Grande é desarticulada

Três suspeitos foram detidos pela Força Tática no momento em que planejavam entregar entorpecentes e outros materiais ilícitos na penitenciária Mata Grande neste domingo (2), em Rondonópolis (MT). Um quarto envolvido continua foragido. Com eles a Polícia Militar (PM) apreendeu uma mala contendo vários acessórios de drone, entorpecentes, 24 aparelhos celulares e outros objetos. O trio deve responder por tráfico ilícito de drogas, associação para tráfico de drogas e organização criminosa.

As equipes policiais receberam solicitação de apoio dos policiais penais, informando que um veículo Astra de cor prata estava circulando a região em atitude suspeita.

Foi abordado o veículo que estava estacionado em uma estrada vicinal.

No local estavam suspeitos dois suspeitos. Um deles tentou fugir do local correndo para a mata, porém foi localizado e detido.

Os dois indivíduos confessaram que estavam procurando um drone perdido na região após terem utilizado o aparelho para soltar entorpecentes e celulares dentro da penitenciária.

Afirmaram ainda que com eles haviam outros dois comparsas em uma motocicleta preta, que conseguiram fugir ao perceber a aproximação dos policiais.

Ao ser feita busca no interior do carro dos conduzidos, foi localizada uma mala contendo um controle de drone, duas baterias de drone e diversos celulares, carregadores de celulares e chips de telefonia, todos embalados e amarrados em carretéis de linha e cabos de aço, prontos para serem transportados por drones para dentro da penitenciária.

Também foram localizados uma balança de precisão, um saco plástico grande contendo substância análoga a maconha, e outras seis porções da mesma substância. Uma porção de substância análoga a cocaína também foi apreendida.

Todo o entorpecente estava devidamente acondicionado conforme o modus operandi dos criminosos para ser transportado para dentro da casa de detenção.

No carro também foi localizado um dispositivo formado por um botijão adaptado, um cano de metal e um compressor de ar, que segundo os indivíduos serve como instrumento de disparo de objetos por cima do muro do presídio.

A PM continuou as diligências, e outro envolvido foi encontrado em hotel da cidade.

Todo o material apreendido e os três presos foram entregues na 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência (BO).