Vídeo mostra supostos criminosos sendo levados a hospital; Imagens fortes

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (21), mostra o momento em que dois suspeitos de participação no assalto a cooperativas de crédito no Nortão do Estado chegam a uma unidade médica na cidade de Nova Monte Verde.

Segundo a polícia, os supostos criminosos entraram em confronto com a Força Tática do 9º Comando Regional nesta manhã.

Nas imagens, eles aparecem sendo retirados de duas viaturas da polícia, colocados em macas e levados para o interior do hospital.

O confronto, conforme a polícia, ocorreu na madrugada desta segunda, quando os suspeitos se depararam com uma barreira da Polícia Militar, próximo a Nova Monte Verde. Após atirar contra os policiais, eles teriam entrado em uma região de mata, momento em que a PM pediu reforço.

Durante buscas na região, policiais da Força Tática encontraram os suspeitos no interior de uma residência, onde teriam sido recebidos a tiros. Os policiais revidaram, resultando no óbito dos dois suspeitos.

Com os dois supostos criminosos foi recuperado pouco mais de R$ 43,5 mil em dinheiro, que teria sido roubado de duas cooperativas de crédito de Nova Bandeirantes.

Além do dinheiro, os policiais apreenderam um revólver .38, uma espingarda calibre 12, roupas camufladas, coturnos, luvas, celulares e bateria externa de celular.

A Sesp aguarda ainda a identificação dos suspeitos, que será feita pela Politec.

Com estas duas mortes desta manhã, sobe para seis o número de suspeitos de cometer o crime mortos em confronto com policiais.

Anteriormente, quatro morreram após uma troca de tiros com homens do Bope.

Veja o vídeo:

Buscas

Este já é o 17º dia de operação que envolve aproximadamente 120 servidores das forças de Segurança Pública.

O caso está sendo investigado pela PJC, por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), que ainda está colhendo mais detalhes sobre a qualificação dos suspeitos e a participação deles nos roubos.

A força-tarefa continua trabalhando fortemente na região com objetivo de identificar e localizar todos que participaram de forma direta ou indireta dos crimes.

As diligências para apurar a ação e esclarecer todos os fatos dos assaltos devem ser realizadas por prazo indeterminado, pois será necessário aguardar a conclusão do inquérito policial, identificação da autoria e prisão dos envolvidos.

Com informações assessoria