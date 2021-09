José Carlos vai falar sobre avanços e desafios da administração em Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) participará hoje (08) da live do portal Agora MT e vai falar sobre a atuação da administração e de temas polêmicos como o risco de racionamento por causa da crise hídrica, a proposta de mudança da alíquota de cobrança do IPTU e a crise que ameaça a democracia no país.

Outro ponto em destaque será o enfrentamento à Covid-19. O município conseguiu imunizar praticamente toda a população adulta (acima dos 18 anos) e derrubou os índices de óbitos e novas contaminações da doença. Mas o Comitê Gestor de Crise e a Prefeitura defendem a manutenção de medidas restritivas para evitar retrocessos no combate à pandemia.

Durante a live o prefeito também dará mais detalhes sobre os investimentos feitos na área da saúde, como a abertura de leitos de UTI e a ampliação do Hospital Municipal, e em infraestrutura – com destaque para obras de pavimentação em bairros e nos distritos industriais.

A live está prevista para começar às 17 horas, com transmissão na página do Agora MT no Facebook. Também na página será possível interagir, enviando perguntas e sugestões.