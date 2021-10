Mutirão da Visão realiza mais de 2,6 mil exames oftalmológicos e faz 96 cirurgias de catarata

A Prefeitura de Rondonópolis por intermédio da SMS – Secretaria Municipal de Saúde vinha realizando desde o dia 13 de agosto agendamentos de consultas/exames de oftalmologia (exames de vista), exames de campimetria e agendamentos de cirurgias de catarata e durante os dois últimos finais de semana o grande ‘Mutirão da Visão’ fechou seus números com mais de 2,6 mil pessoas atendidas com consultas, exames, tendo realizado ainda, 96 cirurgias de catarata.

Segundo o balanço da SMS – entre os dias 13 e 28 de agosto foram realizadas 1.414 consultas no Ceadas – Centro de Especialidades Apoio e Diagnósticos Albert Sabin. Já entre os dias 17 e 28 de setembro, os números de consultas realizadas registraram 1.132 atendimentos. Todavia, no dia 02 de outubro, mais 100 consultas foram realizadas, elevando o número para 2.646.

Além desses procedimentos já citados, o mutirão realizou 58 exames de Campimetria Ocular ou Exame do Campo Visual, que é um procedimento que ajuda a diagnosticar problemas nos olhos. Ajuda a identificar e perceber os estímulos da visão periférica da pessoa. Daí o nome, que remete ao campo periférico da visão.

Já no fim de semana passado 09 e 10/10, o mutirão realizou 96 das 100 Cirurgias de Catarata agendadas, sendo 59 no sábado (09) e 37 no domingo (10).

No entanto, segundo a SMS, alguns casos agendados tiveram que ser cancelados de última hora, quer seja, por não comparecimento do paciente, ou por estarem inaptos clinicamente no momento da cirurgia, segundo avaliação médica.

Lembrando que todas as consultas, exames e cirurgias, foram realizadas pela equipe da empresa CMO de Cuiabá, nas dependências (consultórios) do CEADAS.