Cantor é aplaudido ao homenagear pai no hospital com música de Marília Mendonça

Uma cena inusitada arrancou aplausos no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, em Rondonópolis, nesta semana. Um jovem que acompanha o pai idoso decidiu homenageá-lo com uma canção que foi sucesso nas vozes de Cristiano Araújo e Marília Mendonça. A ‘apresentação’, marcada por forte emoção, foi registrada por vários pacientes e compartilhada na internet.

Cristiano entoou versos da música ‘De Quem é a Culpa’, uma das preferidas do pai, Antonio Simão Pirazza, de 76 anos. Ele cantou à capela e terminou a música abraçado ao pai, sob aplausos da plateia – formada por pacientes, acompanhantes e enfermeiros.

“A letra serviu como uma mensagem de pai para filho e surpreendeu todo mundo aqui. Foi a coisa mais linda”, disse o jornalista Jandir Martins que estava na mesma ala e também registrou o momento.

Procurado pela reportagem, Cristiano Pirazza disse que a ação foi espontânea. Segundo ele, a música foi a forma que encontrou para confortar o pai e homenagear as pessoas que estavam no hospital.

“Não foi algo planejado. Fiquei sabendo de última hora que meu pai seria encaminhado de Paranatinga, onde moramos, para Rondonópolis. Chegando ao hospital fiquei comovido com a realidade de muitos brasileiros que dependem do SUS, e do serviço público no geral. A população mais carente padece nos leitos, embora os funcionários, enfermeiros, médicos tentem amenizar da melhor forma, com muita dedicação e empenho. Me senti na obrigação de colaborar de alguma forma com a melhoria dos pacientes oferecendo o que eu tinha”, disse.

Cristiano é cantor e ganha a vida se apresentando em bares e eventos na região.

O pai dele foi internado após sofrer um acidente e precisar de atendimento vascular e ortopédico especializado. Como em Paranatinga não havia os recursos necessários, o pai foi trazido para Rondonópolis e continua em tratamento.

Inicialmente eles ficaram no Hospital Regional, onde a situação se agravou e foi necessária a amputação de um dedo. Agora seu Antonio está internado na Santa Casa Rondonópolis, aos cuidados de um cirurgião vascular.

“Graças a Deus as dores e a agonia que ele sentia melhoraram bastante. Meu pai está se recuperando bem”, disse Cristiano à reportagem do Agora MT neste domingo.

Perguntado sobre a reação das pessoas à homenagem feita no Hospital Regional, o cantor se disse surpreso e recompensado.

“Jamais eu esperava os aplausos e aquela reação. Queria apenas trazer um pouco mais de esperança e ânimo pro ambiente cantando um trecho de alguma música que meu pai gostava. Fiquei muito surpreso e feliz com a reação de todos”, afirmou.