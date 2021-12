Governador assina convênios para investir R$ 40 milhões em Jaciara

O governador Mauro Mendes (DEM) esteve ontem (20) em Jaciara e participou de uma solenidade para assinatura de convênios que somam cerca de R$ 40 milhões. O recurso atenderá diversas áreas do município, entre elas o Sistema de Abastecimento de Água (R$ 20 milhões), construção de 50 casas populares (R$ 4,1 milhões) e também a construção do Batalhão da Polícia Militar (R$ 4,2 milhões).

“Para mim é uma alegria muito grande poder, de alguma forma, proporcionar melhorias à população que vive em Jaciara. Eu tenho absoluta certeza que a prefeita Andréia e sua equipe vão aplicar os recursos que chegarão nos próximos meses de forma correta, com responsabilidade, cumprindo datas, cumprindo às burocracias de licitações”, disse observou Mendes durante a solenidade realizada no Centro de Eventos de Jaciara.

O governador e a primeira-dama, Virgínia Mendes, também participaram da entrega de cestas natalinas para 500 famílias, devidamente cadastradas nos programas sociais do governo e no CRAS.

“Talvez esta quantidade de cestas ainda seja pequena, mas com certeza ajudará e muito às famílias de baixa renda que não têm o básico para oferecer dentro de casa. São quinhentas famílias que terão o que colocar na panela nos próximos dias. Ao governador Mauro Mendes e a dona Virgínia, nossa eterna gratidão por tudo e por tanto”, agradeceu a secretária Municipal de Assistência Social, Sophia Russi.

Famílias que pertencem à agricultura familiar também foram contempladas com o título definitivo de propriedade rural da Comunidade Vale do Cachoeirinha. Mauro Mendes e Virgínia, também foram agraciados com o Título de Cidadãos Jaciarenses, pela Câmara Municipal de Vereadores, presidida pelo vereador Clóves Pereira.

“Jaciara nunca recebeu tanta atenção e recursos, como nesta gestão. Só temos que agradecer o governo do Estado e a primeira-dama pelos investimentos no nosso município. Essas casas representam paz para dezenas de famílias que hoje vivem de aluguel ou moram de favor na casa de alguém. Teremos ainda investimentos nas escolas estaduais de Jaciara e melhorias importantes no fornecimento de água à população. Reconhecemos tudo isso e em nome da nossa cidade, agradecemos muito”, ressaltou a prefeita Andréia Wagner (PSB).

Parte dos recursos destinados para Jaciara, contam com emendas do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Max Russi, e dos federais Nelson Barbudo e Juarez Costa e do então federal, Fábio Garcia.

“Nosso sentimento é de gratidão. Jaciara é a minha casa também. Não poderia ser diferente. Minha gratidão à essa terra e mais que justo beneficiar nossa cidade. Esses R$ 40 milhões irão revolucionar Jaciara, que tanto precisa de melhorias. A prefeita e sua equipe trabalhou muito para que tudo isso tornasse realidade. Com certeza, todo o Vale do São Lourenço agradece o apoio”, disse Max Russi.

Vale ressaltar, que os municípios de Dom Aquino, Juscimeira e São Pedro da Cipa, também foram agraciados com a celebração de convênios.

Conforme a Prefeitura de Jaciara, os convênios assinados ontem vão contemplar a construção do Batalhão da PMMT; construção de 50 casas populares; melhorias no Sistema de abastecimento de água; construção de Calçadas e meios-fios nas ruas pavimentadas de Jaciara; reformas e ampliação das Escolas Estaduais no município; aquisição de dois veículos; aquisição de veículos utilitários; construção do Mirante e Praça Coroados, além de recursos à Cultura do município, atendendo, inclusive o projeto Natal de Luzes.