Reativação de escritório deve agilizar atendimentos do Incra na região

Várias autoridades participaram nesta quinta-feira(20) da cerimônia de reativação Unidade Avançada Sul do Incra em Mato Grosso. A superintendente regional substituta, Marina Reis Souza, destacou a importância da unidade para agilizar os atendimentos às famílias que precisam do Instituo na região. A nova sede está localizada na Rua João Pessoa, n.º 164, no bairro Vila Aurora I.

O deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), também acompanhou a cerimônia. Ele disse que que a reativação da unidade vai pôr fim ao sofrimento de milhares de famílias que, desde a desativação em 2020, precisam ir até Cuiabá para resolver problemas junto ao Incra.

“Os processos precisam andar. Muitas destas famílias esperam há mais de 30 anos pelos títulos definitivos e precisamos dar o direito destas famílias ter não apenas seus documentos, mas também o direito de desenvolver e prosperar em suas propriedades. Tenho certeza que esta unidade será fundamental para agilidade dos processos”, pontuou Nininho.

O deputado agradeceu os esforços de todos que contribuíram com a retomada dos atendimentos e agradeceu os servidores da região.

“O superintendente do Incra, coronel Cunha tem feito gestão e concentrado esforços para agilizar a regularização fundiária em todo o estado, quero aproveitar e agradecer os servidores Flávio Simões chefe da unidade de Rondonópolis e o Robson Fonzar, que pessoas capacitadas para a missão que temos aqui”, lembrou Nininho.

De acordo com o Incra, além de Rondonópolis outros 16 municípios serão atendidos, são eles: Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

Também marcaram presença na cerimônia de reativação o deputado estadual Cattani; os vereadores Roni Cardoso, Marisvaldo Gonçalves, Ozeias Reis, Kaza Grande, Dico e Dr. Jonas Rodrigues e outras lideranças políticos dos municípios que integram a região Sul.

(com informações da Assessoria)