Chuvas fortes voltam a atingir Petrópolis e Defesa Civil aciona sirenes

A Defesa Civil acionou mais uma vez as sirenes de todos os distritos de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, após a cidade registrar chuvas fortes no início da tarde desta terça-feira (22).

Vídeos gravados por moradores mostram ruas alagadas no bairro Mosela. Segundo o órgão, já foram registradas inundações na rua Bingen, no bairro de mesmo nome, e militares estão no local para dar apoio à população. O trânsito está interditado na área.

A Defesa Civil alertou para a previsão de permanência dessas condições ao longo da tarde e da noite de hoje e orientou a população para que fique atenta aos avisos, que podem ser atualizados.

Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Uma semana após o temporal que atingiu a cidade, 183 mortes foram confirmadas. Desde então, mais de 1.300 ocorrências provocadas pelas chuvas já foram registradas pela Defesa Civil no município. Ao menos 875 pessoas estão desabrigadas.

A tragédia da semana passada se tornou a maior da história de Petrópolis, superando a de 1988, que deixou 171 mortos.