Produtor rural e dois filhos estão entre as vítimas que morreram na queda de avião

Três das quatro pessoas que morreram na queda do avião na noite desta quinta-feira (31) em uma chácara na MT-130, região de Primavera do Leste (MT) eram da mesma família. As vítimas foram identificadas como o produtor rural Juvenal Entringer, 63 anos, os dois filhos Lucas, 32 anos, e Guilherme, 35 anos.

O piloto Dan Halan, 27 anos, também é uma das vítimas.

A aeronave caiu em uma mata localizada a poucos minutos da cidade de Primavera do Leste.

Conforme informações, a família tinha ido ver uma propriedade rural no Estado e quando retornavam a Primavera do Leste aconteceu a fatalidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o acidente ocorreu devido ao mau tempo. Testemunhas disseram que ouviram um forte barulho e acionaram socorro.