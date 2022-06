Deputado destina emenda e participa de reinauguração do Centro de Especialidades Odontológicas

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) participou nesta terça-feira (28) da reinauguração do Centro Especializado de Odontologia de Primavera do Leste (CEO), que recebeu uma reforma geral após a destinação de R$ 220 mil em emendas do parlamentar. A indicação da obra é do Presidente da Câmara Vereador Manoel Mazutti. O CEO atende mais de 13 mil pessoas do município na área de saúde bucal e é referência em todo o Estado.

Com a destinação do recurso a Prefeitura Municipal de Primavera também fez a aquisição de novas cadeiras, mesas, bebedouros, ares-condicionados, armários, além da troca do telhado, forro e da pintura da unidade odontológica que presta atendimento gratuito a crianças, adultos, idosos e pessoas especiais.

Para o deputado Thiago Silva é uma honra contribuir e participar deste novo momento de investimentos maciços em Primavera do Leste.

“Estamos trabalhando e destinando recursos para melhorar o atendimento de saúde pública em Primavera, que hoje é referência em todo o Estado. Parabenizo pela grandiosa reforma que foi realizada no CEO, isto trará mais conforto para o atendimento da população. Também estamos auxiliando o município na área da educação, e esporte e para mim é gratificante promover entregas que garante melhorias na qualidade de vida dos munícipes”, disse o deputado.

O prefeito Leo Bortolin falou sobre a importância da reforma do CEO para o município. “Para nós é muito importante entregar obras estruturantes para atender a população de Primavera. Parabenizo o Presidente da Câmara Manoel Mazutti pela indicação e o deputado Thiago Silva pela destinação do recurso que foi providencial para que essa reforma saísse do papel”, disse o prefeito Leonardo Bortolin.

O vereador Manoel Mazutti fez o seu agradecimento ao deputado e disse que reinauguração era bastante esperada pela população.

“Agradeço ao deputado Thiago Silva que tem sido um porta-voz de Primavera na Assembleia e tem conseguido recursos para garantir a melhoria do atendimento de saúde bucal de milhares de pessoas”, disse.

De acordo com a coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde Cibeli Rodrigues a primeira unidade do CEO foi inaugurada em 2007 e agora, 15 anos depois, passa pela primeira grande reforma que irá promover agilidade e comodidade para a população. O evento contou com a participação do vice-prefeito Ademir Góes, Vereadores Wanessa Melo, Nhonho, Karla, Crocodilo e demais lideranças políticas do município.

