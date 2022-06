Mais de 40% dos brasileiros preferem viajar na baixa temporada, afirma Booking

A Booking.com divulgou os resultados do Relatório de Viagens Sustentáveis* de 2022, realizado com mais de 30.000 viajantes em 32 países e territórios, incluindo o Brasil. O levantamento revelou que há um pensamento recorrente entre viajantes quando o assunto é evitar destinos lotados ou muito visitados. Cerca de um terço dos brasileiros (34%) já está escolhendo viajar fora da alta temporada, e um número parecido (32%) decidiu ir a um destino menos conhecido nos últimos 12 meses para evitar a superlotação.

Em relação às viagens que vão fazer no futuro, 43% dos turistas do país dizem que estão dispostos a viajar exclusivamente fora da alta temporada para evitar multidões, e 68% revelaram que vão tentar evitar destinos e atrações famosos para que o impacto e os benefícios da sua viagem sejam melhor distribuídos. Ainda, mais de um terço (38%) está aberto a escolher um destino alternativo, em vez daquele de preferência, para ajudar a evitar aglomerações.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 30.314 entrevistados em 32 países e territórios. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2022. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line e ocorreu em fevereiro de 2022.