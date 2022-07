Dicas de rotina para um cérebro mais forte e saudável

O cérebro é um órgão complexo, que conta com bilhões de neurônios e possui várias redes complexas, que são úteis para o funcionamento do nosso corpo. Cada detalhe de sua composição, é responsável por decidir a maneira com que nós nos comportamos, sentimos e percebemos o mundo ao nosso redor. Por isso, é essencial manter bons hábitos em sua vida para manter seu cérebro saudável.

Pensando nisso, compartilho, abaixo, algumas dicas para uma rotina mais saudável para o seu cérebro. Confira!

Faça exercícios físicos

O exercício regular é importante para preservar a função cerebral. Ele estimula o cérebro, aumenta a capacidade de aprendizagem e preserva o humor.

Tenha uma dieta e nutrição adequadas

Ter uma dieta adequada rica em frutas e vegetais é importante para preservar a função cerebral e reduzir os danos oxidativos ao cérebro. Alguns nutrientes que podem melhorar sua função cerebral, consulte uma nutricionista.

Faça check-ups regulares

Manter um bom controle da pressão arterial, controlar os níveis de açúcar e colesterol no sangue, reduzir o tabagismo e a ingestão de álcool e fazer exames médicos regulares também ajudam a manter o cérebro saudável

Durma bem

Dormir o suficiente e relaxar adequadamente rejuvenesce o cérebro e o energiza para o dia seguinte. Também mantém o bom humor, reduz a chance de depressão e melhora a memória.

Estimule o seu cérebro

Realize atividades que estimulem o cérebro, como resolver quebra-cabeças, pensar em cenários complexos e utilizar o poder do cérebro para resolver problemas. A aptidão mental também reduz nossa chance de contrair demência.

Tenha bons amigos

Ter uma vida social, interagir com os outros e ter conversas saudáveis ​​e construtivas mantém o cérebro saudável, além de reduzir a chance de ter depressão.