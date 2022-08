48ª Exposul é oficialmente aberta e público já marca presença na primeira noite

A 48ª Exposul foi oficialmente aberta na noite desta segunda-feira (08) e já contou com a grande presença de público que compareceu logo na primeira noite de festa com show católico. As famílias trataram de chegar cedo, principalmente para as crianças aproveitarem os brinquedos que já estavam com filas.

Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, Lucindo Zamboni Júnior, essa retomada é muito importante, tanto para o sindicato, como para empresários e toda a Rondonópolis “É a festa do povo, a festa da região com 48 anos de história e por isso esperamos a presença da população”, afirmou.

Ainda segundo Zamboni, este ano são mais de 50 expositores, que é um número recorde da feira com muita inovação, tecnologia e sem deixar de lado a tradição.

O prefeito Zé Carlos do Pátio também esteve presente e ressaltou a importância da festa “Empresários do Brasil inteiro vêm prestigiar e conhecer a nossa economia, e isso é importante”.

Ele ressaltou ainda a importância dessa parceria com os shows de entradas gratuitas para que todos possam participar.