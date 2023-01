5 bons hábitos que podem mudar a sua vida

Embora manter-se saudável pareça uma tarefa árdua para a maioria de nós, é surpreendentemente dependente de coisas básicas e cotidianas que fazemos. Pode ser como escovamos os dentes, arrumamos a cama ou quantas bebidas tomamos em uma semana. Você sabia que 40% de tudo o que fazemos são hábitos? E os hábitos nada mais são do que comportamentos repetitivos que nos fazem sentir bem e afetam nosso cérebro de uma forma que torna difícil abandoná-los. Então, se você quer saber como melhorar sua saúde, por que não começar construindo boas rotinas?

Confira, abaixo, 5 bons hábito para uma vida mais saudável:

Saia ao ar livre todas as manhãs

A forma como você começa o seu dia é importante… Todas as pessoas de sucesso dirão a você o poder de acordar com a luz do sol. Faz bem para a mente, para dormir melhor à noite, para mais produtividade e confiança ao longo do dia, e também para se manter ativo e controlar a perda de peso. O exercício ao ar livre, seja caminhada, corrida ou ioga, pela manhã é capaz de revitalizar o corpo e manter as emoções negativas sob controle.

Encha seu prato com legumes

Privar-se de comida não é um hábito saudável – o que você precisa fazer é adicionar nutrientes às suas refeições. Os vegetais não só estão repletos de nutrientes essenciais que mantêm o seu corpo saudável e energizado, como também contêm fibras, o que o ajuda a sentir-se saciado durante muito tempo. Comece pequeno. Adicione uma xícara de seus favoritos a pelo menos uma refeição por dia durante uma semana e comece a adicionar mais variedades iguais e diferentes.

Mantenha um diário alimentar

Um diário alimentar é uma ótima maneira de rastrear seus hábitos alimentares. Isso pode ajudá-lo a encontrar as áreas que precisam de alguns ajustes. Crie uma lista de seus hábitos alimentares e de bebida e anote tudo o que você come e bebe, incluindo bebidas açucaradas e álcool. Concentre-se nos hábitos alimentares pouco saudáveis ​​que você destacou. Tente identificar todos os gatilhos que fazem com que você se envolva nesses hábitos. Em seguida, substitua esses hábitos prejudiciais por novos e saudáveis. Não será fácil, mas lembre-se de que ser mais saudável geralmente envolve algumas tentativas e erros – o ponto principal é que você aprenda a estar em sincronia com seu corpo.

Durma o suficiente

Um sono de qualidade nos ajuda a funcionar melhor e é extremamente importante para manter uma boa saúde, tanto mental quanto física. Até mesmo o bem-estar emocional é aprimorado com horas adequadas de sono de qualidade. Alguns dos processos mais importantes, como reparação, recuperação, rejuvenescimento, desintoxicação, reciclagem, crescimento muscular e equilíbrio hormonal e de açúcar, ocorrem durante os estágios mais profundos do sono.

Beba mais água

Aumentar a ingestão de água é uma mudança saudável que você pode priorizar. A água é absolutamente essencial para uma vida saudável. Afeta as funções do corpo, do coração aos músculos, ao cérebro e ao metabolismo. Portanto, beba um copo de água ao acordar, um a cada refeição e um ao deitar.