Inscrições abertas para ações gratuitas educativas e de lazer no Sesc Poxoréu

O Serviço Social do Comércio (Sesc) em Poxoréu está com inscrições abertas para diversas ações educativas e de lazer. Os atendimentos são destinados aos projetos Criar Sesc, Escola de Esportes e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“A iniciativa cumpre a missão da instituição, focada na oferta de atividades socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade em geral”, afirma o diretor regional do Sesc-MT, Carlos Rissato.

O cadastro é feito presencialmente nas unidades e é exclusivo para pessoas que se encaixem no Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), restrito a candidatos com renda familiar de até três salários mínimos.

Além de se encaixar no PCG, o interessado deve apresentar RG ou certidão de nascimento, CPF, documento de identificação do responsável com foto. Para menores de idade, também é preciso que o tutor assine uma autodeclaração e termo de compromisso, cedidos pelo Sesc, na unidade. E documento que comprove deficiência física ou mental, e termo de guarda, em situações especiais.

Criar Sesc

As atividades do Criar Sesc são voltadas ao público-infantil e realizadas no contraturno das aulas da escola regular. A intenção é proporcionar às crianças um ambiente que fomente o aprendizado por meio de brincadeiras e da linguagem criativa, auxiliando no desenvolvimento e complementando o currículo escolar.

Escola de Esportes

A Escola de Esportes é um dos braços dentro do programa de Lazer que proporciona a oportunidade de aprender natação, futsal e outras modalidades esportivas que trazem diversos benefícios para a saúde física e mental.

EJA

As inscrições para o Educação de Jovens e Adultos (EJA) recebe inscrições a partir de 15 anos de idade, abrangendo a etapa da alfabetização e os anos iniciais do Ensino Fundamental.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.