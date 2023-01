Mato Grosso | PRF apreende mais de 500 kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma operação integrada com a Polícia Militar (PM – MT) e a Polícia Federal (PF), interceptou, no início da noite do dia 05, um carregamento de cloridrato de cocaína sendo transportado por um caminhoneiro.

Foram encontrados, no total, 549.365 kg da droga ilícita, que eram transportados em um fundo falso do veículo.

As equipes realizavam atividade de fiscalização de trânsito na BR 158, nas proximidades do km 145, município de Confresa – MT quando visualizaram um caminhão, de cor branca, com as placas encobertas por lama e sem possuir faixas refletivas. Além disso, o motorista trafegava sem adotar os devidos cuidados com a segurança da via, visto que, invadia a contramão de direção e transitava em velocidade incompatível.

Durante a abordagem, o condutor apresentou nervosismo incomum, não soube informar dados simples como: local de origem e destino da carga, bem como o trajeto já percorrido. Ainda durante a verificação dos itens obrigatórios, os policiais suspeitaram de um compartimento incomum no assoalho do veículo, momento em que localizaram um funco falso onde a droga estava escondida.

Diante do acontecido, o homem foi detido, a princípio, por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Judiciária para lavratura dos procedimentos cabíveis.