Caminhão que coleta lixo pega fogo e chamas são contidas por Bombeiros

Um caminhão que coleta lixo pegou fogo, nesta quinta-feira (30), na Rua Eldenir Viecieli, sentido ao bairro Buritis 4, em Primavera do Leste (MT).

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelo motorista do caminhão.

O condutor foi orientado a descarregar a carga o mais rápido possível.

Ao chegar na entrada do lixão do bairro, o motorista conseguiu descarregar a carga e em seguida a guarnição dos Bombeiros chegou no local e efetuou o combate do incêndio no caminhão e no lixo.

Foi feito o rescaldo e ninguém ficou ferido.