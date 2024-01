Organização criminosa é denunciada por Golpe da Falsa Portabilidade em Mato Grosso

O Mercado Pago teve um prejuízo de aproximadamente R$ 23,5 milhões resultantes de fraudes cometidas por uma organização criminosa integrada por 51 pessoas, a maioria moradores de Cuiabá, que aplicavam o “Golpe da Falsa Portabilidade”. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do promotor de Justiça que compõe o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

Consta na denúncia que integrantes da organização criminosa criavam uma conta bancária na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos reais beneficiários dos valores (trabalhadores) e de documentos falsificados (com foto de terceiros, que realizavam a validação da conta por selfie). Posteriormente, solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a distribuição dos valores, por meio de diversas operações financeiras.

Segundo o MPMT, os crimes foram cometidos entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2023. Além de Mato Grosso, a organização contava com integrantes nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. De acordo com a participação de cada um no esquema, os denunciados devem responder por constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.