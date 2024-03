Caminhonete furtada é recuperada pela Polícia Militar em MT

Uma caminhonete D20 furtada na cidade do Pontal do Araguaia-MT foi abandonada pelos criminosos e recuperada pela Polícia Militar, no bairro Dermat, na manhã desta terça-feira (5), em Barra do Garças-MT.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Cidade Record, o veículo foi furtado por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (5), em frente de uma residência.

Após o crime os policiais da cidade de Pontal e Barra do Garças trocaram informações e conseguiram localizar o veículo que estava sem a chave na ignição.

A Polícia segue a procura dos suspeitos.