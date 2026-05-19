Motociclista morre após colisão lateral com carreta na BR-364 em trecho próximo a Pedra Preta

Um acidente com vítima fatal foi registrado na tarde desta terça-feira (19) na BR-364, em Pedra Preta (MT). De acordo com informações preliminares, uma carreta que seguia de Santa Catarina colidiu com uma motocicleta Honda CG 125 no km 174 da rodovia, nas proximidades do município de Pedra Preta.

De acordo com informações iniciais, o motociclista teria invadido a pista preferencial, provocando uma colisão lateral com a carreta. Com o impacto, a roda da motocicleta foi arremessada a cerca de 30 metros do local do acidente.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram na rodovia para controlar o trânsito, que foi totalmente interditado até a conclusão da perícia por parte da Politec.

O motorista da carreta permaneceu no local até a conclusão dos trabalhos períciais.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.