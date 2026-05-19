Operação na Penitenciária Mata Grande apreende drogas e celulares em ação contra facções criminosas

A Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis, realizou nos dias 18 e 19 de maio uma operação de revista nos Raios II e III, mobilizando cerca de 500 presos. A ação teve como objetivo desarticular possíveis lideranças e ações criminosas coordenadas, além de apreender materiais ilícitos que vinham sendo introduzidos na unidade, frequentemente por meio de drones.

A operação, conduzida pela direção da penitenciária em conjunto com os plantões Charlie e Delta, incluiu a movimentação e redistribuição dos detentos. Essa medida visou não apenas quebrar a organização interna de grupos criminosos, mas também permitir revistas estruturais e pessoais detalhadas nas celas. A iniciativa responde à crescente entrada de drogas, aparelhos celulares e acessórios, que abastecem o crime organizado dentro da unidade prisional.

Durante as inspeções minuciosas nos alojamentos, estruturas e pertences permitidos, foram apreendidos diversos materiais ilícitos ou não autorizados. A lista inclui:

36 porções de cocaína

10 porções de maconha

57 aparelhos celulares

19 carregadores de celular

12 cabos USB

7 fones de ouvido

A operação transcorreu de forma organizada e sem registro de alterações relevantes, conforme informado pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).