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AÇÃO EM RONDONÓPOLIS

Operação na Penitenciária Mata Grande apreende drogas e celulares em ação contra facções criminosas

Ação mobilizou cerca de 500 presos nos dias 18 e 19 de maio para desarticular lideranças e combater a entrada de ilícitos

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
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A Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis, realizou nos dias 18 e 19 de maio uma operação de revista nos Raios II e III, mobilizando cerca de 500 presos. A ação teve como objetivo desarticular possíveis lideranças e ações criminosas coordenadas, além de apreender materiais ilícitos que vinham sendo introduzidos na unidade, frequentemente por meio de drones.

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Materiais apreendidos em operação na Mata Grande. Foto: Polícia Penal

A operação, conduzida pela direção da penitenciária em conjunto com os plantões Charlie e Delta, incluiu a movimentação e redistribuição dos detentos. Essa medida visou não apenas quebrar a organização interna de grupos criminosos, mas também permitir revistas estruturais e pessoais detalhadas nas celas. A iniciativa responde à crescente entrada de drogas, aparelhos celulares e acessórios, que abastecem o crime organizado dentro da unidade prisional.

Durante as inspeções minuciosas nos alojamentos, estruturas e pertences permitidos, foram apreendidos diversos materiais ilícitos ou não autorizados. A lista inclui:

  • 36 porções de cocaína
  • 10 porções de maconha
  • 57 aparelhos celulares
  • 19 carregadores de celular
  • 12 cabos USB
  • 7 fones de ouvido

A operação transcorreu de forma organizada e sem registro de alterações relevantes, conforme informado pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).

 

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