Trânsito de Rondonópolis entra em debate na Câmara com presença de secretário municipal

A Ordem do Dia da Câmara Municipal de Rondonópolis foi marcada por um debate focado na situação do trânsito do município nesta terça-feira (19). A reunião contou com a presença do secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana (Semob), Thales Tati, que utilizou o espaço do Legislativo para responder aos questionamentos dos parlamentares e apresentar o balanço das ações na cidade.

Durante a Ordem do Dia, momento em que os vereadores discutem os projetos e requerimentos que entram na pauta de votação, os parlamentares atuaram como interlocutores das principais demandas da comunidade. Foram levadas ao secretário questões voltadas à sinalização viária, fiscalização eletrônica, organização do fluxo de veículos e as dificuldades enfrentadas por motoristas e pedestres em diferentes bairros e pontos críticos da cidade.

O debate ganhou força diante das observações da população sobre o tráfego diário. Os vereadores apresentaram uma série de cobranças diretas ao secretário. Eles pediram pressa na atualização do Plano de Mobilidade Urbana e exigiram que a população seja conscientizada antes e depois de qualquer mudança nas vias, como a perda de estacionamentos e a mudança para mão única. Sobre os radares, o Legislativo cobrou a apresentação dos estudos técnicos e total transparência nos custos da fiscalização eletrônica. Os parlamentares também pediram que a Semob avalie a necessidade de quebra-molas em pontos específicos da cidade, entre outras questões.

“Além de debatermos os projetos do Legislativo e do Executivo, nós também recebemos aqui hoje o secretário de Trânsito, Thales Tati, que veio explanar para os vereadores e para a população tudo sobre o trânsito”, explicou Kaza Grande, reforçando o papel da Câmara como canal aberto de discussão.

O secretário Thales Tati utilizou a oportunidade para detalhar o planejamento das equipes da Semob, responder aos pontos levantados e pontuar as intervenções que vêm sendo realizadas nas vias de Rondonópolis. Segundo o gestor, o diálogo com o Legislativo é fundamental para prestar contas do trabalho que vem sendo desenvolvido.

“Estive aqui para esclarecer o que temos feito no trânsito do município, e dizer que as medidas que nós estamos adotando vêm sendo efetivas. Já reduzimos o número de mortes e o número de acidentes, então isso mostra que estamos no caminho certo, e que a Câmara de Vereadores e a população de Rondonópolis podem contar com a gente”, pontuou o secretário.