Exposul 2026 tem reforço no policiamento com atuação da Cavalaria e forças especializadas

A 52ª Exposul começou nesta segunda-feira (3), em Rondonópolis, com um esquema especial de segurança preparado pela Polícia Militar para garantir tranquilidade aos visitantes durante toda a programação da feira. O reforço no policiamento segue até o sábado (9), último dia do evento.

O planejamento da operação foi elaborado ao longo de mais de 60 dias e reúne efetivos de diversas unidades do 4º Comando Regional da Polícia Militar. O objetivo é proporcionar um ambiente seguro para o público de Rondonópolis e de cidades vizinhas que participam da maior feira agropecuária da região.

Entre os destaques da operação está a atuação da Cavalaria, que reforça o patrulhamento no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias e nas áreas de maior circulação de pessoas. O emprego do policiamento montado amplia a presença ostensiva da corporação, facilita o deslocamento em pontos estratégicos e contribui para a prevenção de ocorrências durante os dias de evento.

Além da Cavalaria, o esquema de segurança conta com equipes de todas as unidades do 4º Comando Regional, do Batalhão de Trânsito, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

A Polícia Militar destaca que o reforço no efetivo faz parte de uma estratégia integrada de policiamento ostensivo, monitoramento e resposta rápida, garantindo maior segurança para expositores, trabalhadores e visitantes da Exposul.

Durante os sete dias de feira, as equipes permanecerão distribuídas em pontos estratégicos, realizando patrulhamento preventivo, fiscalização e apoio às demais forças de segurança, buscando assegurar que o evento transcorra de forma tranquila e sem intercorrências.